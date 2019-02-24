رئيس "مترو الأنفاق" يتفقد تشغيل الخط الثاني لمتابعة سير العمل

كتب - أحمد نجيب:

قام المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، يرافقه المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بجولة تفقدية لعدد من محطات الخط الثاني للمترو (مسرة- روض الفرج -الخلفاوى)؛ لمتابعة سير العمل بالمحطات والتأكيد على صلاحية وسلامة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية.

وتفقد "الفضالي" أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الكشف عن المفرقعات (XRAY) والمتواجدة بمداخل المحطات، بالإضافة إلى تفقد مكاتب صرف التذاكر، مشددًا على ضرورة توفير الفكة والحرص على سهولة عملية صرف التذاكر لجمهور الركاب، كما قاما بتفقد مكاتب التشغيل وأعطى الفضالي تعليمات بحسن التعامل مع رواد مترو الأنفاق وتذليل أي عائق يقع أمام أحد الركاب.

وخلال جولته بالمحطات، قام الفضالى بتفقد أماكن ونقاط تمركز حملة (١٠٠ مليون صحة) مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس C والأمراض غير السارية.

واستقل الفضالى وصبرة أحد القطارات للاطمئنان على زمن التقاطر، وقاما بالتحدث مع عدد من الركاب المتواجدين بالقطار وعلى أرصفة المحطة وقاما بالرد على عدد من الاستفسارات وناشدا جميع مستخدمى مترو الأنفاق الحفاظ على هذا المرفق الحيوي والمهم، الذى يخدم الملايين يوميا.​