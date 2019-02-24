بعد انهيار صخرة بمنشأة ناصر.. محافظ القاهرة: تحرُّك الدولة أنقذ أرواحًا كثيرة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، موقع سقوط صخرة مساحتها 15 متر في 15 مترًا بحي منشأة ناصر بشارع أحمد عبدالحافظ أعلى خور منطقة فوزي عليوة، بمنطقة غير مأهولة بالسكان.

وأكد عبدالعال أن سقوط الصخرة لم يسفر عن أى خسائر، سواء في الأرواح أو الممتلكات، نظرًا لبعدها عن المنطقة المأهولة بالسكان، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة، خلال الفترة الماضية لنقل المواطنين احترازيًا من هذه المنطقة أنقذت كثيرا من الأرواح.

وأوضح محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة نقلت 82 أسرة كانت تقطن بالقرب من هذه المنطقة إلى مساكن آمنة بمشروع الأسمرات الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أن متابعة أجهزة المحافظة واللجنة العلمية الجيولوجية المشكلة بمعرفة المحافظة للتغيرات التي تحدث في المنطقة الجبلية بالرّزّاز وملاحظتها لظهور تشققات بالجبل ساعد على سرعة نقل الأسر احترازيًا، تحسبًا لسقوط أي أجزاء من الجبل قد تؤدي لوقوع ضحايا، مؤكدًا أن الدولة تضمن حقوق المواطنين في السكن الآمن، وتسعى جاهدة لتحقيق تطلعاتهم في الحياة الكريمة.

وكلف المحافظ اللجنة الهندسية الجيولوجية بمعاينة الموقع وإعداد تقرير تفصيلي لبيان مدى تأثر الحافة الجبلية بسقوط الصخرة لحماية سكان المناطق المحيطة والبعيدة عن الحافة من أي مخاطر قد تُهددهم.