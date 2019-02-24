لأول مرة.. ميكنة سداد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين للحح السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت شركات السياحة إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي، ويستمر حتى يوم 17 مارس المقبل تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية لإختيار الفائزين بالحج السياحي بكافة مستوياته.

وأعلنت الغرفة، بحسب بيان، عن ميكنة سداد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين للحج لأول مرة بالحج السياحي، موضحة أن ذلك يأتي في إطار سياسة التطوير التي تنتهجها لرعاية مصالح الشركات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة الشركات إن هذا الإجراء يأتي للتسهيل والتيسير على الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج وتوفيرا للوقت والجهد.

وأضاف السيسي، في بيان اليوم، أن الشركة تقوم بسداد مقدم الحجز لكل حاج طبقا للبرنامج الذي تقدم له في أحد فروع بنك مصر في حساب مخصص لهذا الغرض برقم ترخيص الشركة واسمها عن كل مواطن، وفور الإيداع يتم إلكترونيا رفع صورة قسيمة الإيداع على موقع الغرفة دون حاجة إلى توجه مندوب الشركة للغرفة أو وزارة السياحة.

وأوضحت أنه طبقا للنظام الجديد يتم ظهور الإيداع إلكترونيا أيضا بموقع وزارة السياحة وأيضا موقع بوابة الحج المصري بوزارة الداخلية.

وأضاف نائب رئيس الغرفة أنه سيتم السماح لكل شركة بتسجيل أسماء المتقدمين لها على بوابة الحج المصري وفقا للمبلغ المودع من الشركة وطبقا للمستوى الذي حددته الشركة قبل التسجيل.

وأضاف أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أنه بعد إجراء القرعة وإختيار الفائزين، يتم تحويل مقدمات حجز الحجاج الفائزين الي شركة السياحة، أما من لم يحالفه الحظ فسيتم رد مقدم الحجز من البنك للحاج بنفسه وليس إلى شركة السياحة أو أي وسيط.

وأضاف إبراهيم، أنه طبقا لضوابط الحج هذا العام فإن مبالغ جدية الحجز لكل مستوي تشمل 20 ألف جنيه للمستوى السياحي (5 نجوم)، و15 ألف جنيه لمستوى (4 نجوم)، و10 آلاف جنيه للمستويين (الاقتصادى، البري) ولن يسمح للشركة بالسداد بأية طريقة أخرى بخلاف السداد النقدي.

وقال إن هناك تنظيما من قبل الغرفة والوزارة في سداد المبالغ منعا للخطأ نظرا لتزامن إيداع الرسوم المقررة لرحلات العمرة مع إيداع مبالغ جدية الحجز للحج وحتى لا يحدث خلط لدى مندوبي الشركات في عملية الإيداع والذي تسبب في مشكلة المواسم الماضية وتضمنت الالية الإلكترونية الجديدة خطوات تمنع حدوث هذا الخلط وحتي يتم السداد بشكل منفصل لكل من جدية حجز الحج ورسوم العمرة.​