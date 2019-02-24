السيسي يلتقي نائب رئيس الوزراء العماني

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني والممثل الشخصي للسطان قابوس، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى السلطان قابوس، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدًا التطلع لتعزيز تلك العلاقات مع الجانب العماني في مختلف المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، وكذلك لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة، مشيدًا بالتوازن والحكمة التي تتسم بها السياسة العمانية بقيادة السلطان قابوس.

وثمن نائب رئيس وزراء سلطنة عمان، تميز العلاقات المصرية العمانية، وما يجمع الشعبين والبلدين من تاريخ ممتد من المودة والتعاون المشترك، مؤكدًا حرص بلاده المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة ومواصلة دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، لا سيما في ضوء المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر على المستويين الرسمي والشعبي في عمان، ودور مصر الداعم لأمن واستقرار دول الوطن العربي خاصة الخليجية.

وأوضح السفير بسام راضي، أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة، كما تم كذلك تبادل وجهات النظر حول مستجدات مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة في كلٍ من سوريا واليمن.