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    انهيار صخرة بمنشأة ناصر دون إصابات

    01:35 م الأحد 24 فبراير 2019
    انهيار صخرة بمنشأة ناصر دون إصابات

    انهيار صخرة بمنشأة ناصر

    كتب- محمد نصار:

    قال اللواء محمد عبدالجليل، رئيس حي منشأة ناصر، إن شارع أحمد حافظ بمنشأة ناصر، شهد صباح اليوم، سقوط صخرة دون وجود إصابات أو وفيات، لافتًا إلى أن محافظ القاهرة تفقد موقع انهيار الصخرة.

    وأضاف عبدالجليل، لمصراوي، اليوم الأحد، أن هذه الصخرة في نفس المكان القديم الذي تم إخلاء السكان منه نهاية يناير الماضي.

    وأوضح رئيس الحي، أن المحافظة بعد توجيهات اللواء خالد عبدالعال، نقلت 13 أسرة بشكل احترازي، وتم تسكينهم في الأسمرات بالفعل، حفاظًا على حياتهم، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الجيولوجية التي أكدت احتمالية انهيار هذه الصخرة في أي وقت.

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    انهيار صخرة منشأة ناصر محمد عبدالجليل

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