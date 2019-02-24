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    الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الإسكان بتخصيص قطعة أرض لبناء جامعة بالمنيا

    12:03 م الأحد 24 فبراير 2019
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    كتبت- ياسمين محمد:

    نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 45 الصادر بتاريخ اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1147 لسنة 2018، بتاريخ 25 ديسمبر 2018.

    وينص القرار على اعتماد التخطيط والتقسيم المعدل لقطعة الأرض رقم 3 بمساحة 47.23 فدان، بمنطقة الجامعات بمدينة المنيا الجديدة، المخصصة لشركة المنيا الجديدة للخدمات التعليمية؛ لإقامة نشاط "تعليمي -جامعي"، والصادر لها القرار الوزاري رقم 450 بتاريخ 13 سبتمبر 2010.

    وزارة الإسكان عاصم الجزار المنيا بناء جامعة قطعة أرض

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