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    تعديل تشريعي يحرم "الإرهابي" من مباشرة حقوقه السياسية

    11:53 ص الأحد 24 فبراير 2019
    تعديل تشريعي يحرم "الإرهابي" من مباشرة حقوقه السياسية

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا ابراهيم:

    وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إضافة بند جديد برقم (9) إلى المادة (2) من القانون رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

    وينص التعديل على إضافة بند جديد برقم (9) للمادة (2) على أن يحرم من مباشرة حقوقه السياسية من أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويكون الحرمان طول مدة الإدراج.​

    مجلس النواب الإرهاب لجنة الاقتراحات والشكاوي همام العادلى

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