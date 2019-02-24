ضبط موظف بـ"نظافة القاهرة" متلبسا بتقاضي رشوة ٢٥٠ ألف جنيه

كتب- أحمد جمعة ومحمد سامي:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على موظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين على سبيل الرشوة.

وأكدت التحريات أن هذا المبلغ جزء من أصل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، مقابل معاونته للمقاول في إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه، بإجمالي 7 ملايين جنيه كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكني جارٍ تنفيذه بنطاق حي النزهة الجديدة ونقلها للمقالب العمومية.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.