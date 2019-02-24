  • عاجل:"جنيهات ذهب وملايين".. الرقابة الإدارية تكشف عن 4 قضايا رشوة جديدة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خطاب البشير تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    ضبط موظف بـ"نظافة القاهرة" متلبسا بتقاضي رشوة ٢٥٠ ألف جنيه

    10:05 ص الأحد 24 فبراير 2019
    ضبط موظف بـ"نظافة القاهرة" متلبسا بتقاضي رشوة ٢٥٠ ألف جنيه

    أرشيفية

    كتب- أحمد جمعة ومحمد سامي:

    ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على موظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين على سبيل الرشوة.

    وأكدت التحريات أن هذا المبلغ جزء من أصل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، مقابل معاونته للمقاول في إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه، بإجمالي 7 ملايين جنيه كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكني جارٍ تنفيذه بنطاق حي النزهة الجديدة ونقلها للمقالب العمومية.

    وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

    الهيئة العامة لنظافة وتجميل هيئة الرقابة الإدارية تهمة رشوة

    الخبر التالى:

    الرقابة الإدارية تضبط "دكتور مهندس" بإحدى الكليات عقب تقاضيه رشوة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان