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    القبض على رئيس إدارة بالطرق والكباري في قضية رشوة: "تقاضى 30 جنيهًا ذهبًا"

    10:02 ص الأحد 24 فبراير 2019
    القبض على رئيس إدارة بالطرق والكباري في قضية رشوة: "تقاضى 30 جنيهًا ذهبًا"

    أرشيفية

    كتب- أحمد جمعة ومحمد سامي:

    تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، حال تقاضيه ٣٠ جنيهًا ذهبًا على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة، تعمل في مجال الدعاية والإعلان مقابل إصدار تراخيص إعلانات للشركة في عدة أماكن مختلفة ومميزة على الطريق الدائري ومحاوره.

    وأكدت التحريات اعتياد المتهم حصوله علي كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة، تجاوزت قيمتها ٦٠٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

    قضية رشوة هيئة الرقابة الإدارية الهيئة العامة للطرق والكباري الدعاية والإعلان

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