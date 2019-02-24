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    رئيس الروتاري الدولي يصل إلى القاهرة

    06:27 ص الأحد 24 فبراير 2019
    رئيس الروتاري الدولي يصل إلى القاهرة

    رئيس الروتاري الدولي باري راسين

    كتب - طه عبيد:

    وصل رئيس الروتاري الدولي، باري راسين، القاهرة، فجر اليوم الأحد، في زيارة تستغرق 3 أيام يتفقد خلالها أنشطة روتاري مصر الخدمية، وذلك برفقة عبد الحميد العوا، محافظ روتاري مصر، وعدد كبير من رؤساء نوادى روتارى مصر.

    ومن المقرر أن يفتتح باري راسين رئيس "الروتاري" الدولي تطوير وتنمية قرية الأمير بالأقصر، والتي تُعد لتكون مزارا سياحيا بعد الانتهاء من كل مراحل تطويرها وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية لأهلها، وتتزامن زيارة رئيس الروتاري الدولي مع احتفالات مرور 90 عاما على العمل التطوعي من خلال أندية الروتاري في مصر .

    واستقبل أعضاء مكتب هيئه تنشيط السياحة، "راسين" بالمطار فور وصوله على طائرة الخطوط البريطانية، وجرى إنهاء إجراءات وصوله باستراحه كبار الزوار، بحضور عبدالحميد العوا محافظ روتاري مصر، واللواء فؤاد قطاره محافظ روتارى هليوبولس، وعدد من رؤساء نوادي روتاري مصر.

    الروتاري الدولي مطار القاهرة أنشطة روتاري مصر الخدمية هيئه تنشيط السياحة الخطوط البريطانية

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