المتر بـ6870 جنيه.. ننشر كراسة شروط وحدات "سكن مصر" في المنصورة الجديدة - صور

الحجز اليوم.. تفاصيل أول طرح بـ"جنة" و"سكن مصر" بالمنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال بيانات المواطنين الراغبين في حجز وحدات مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط في مدينة المنصورة الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com).

ويستمر تقديم البيانات حتى 14 مارس المقبل، على أن يكون بداية الحجز في العاشرة صباح يوم 24 مارس وحتى يوم 7 إبريل.

ويشمل الطرح الأول من وحدات "سكن مصر" في المنصورة الجديدة 504 وحدة سكنية، بسعر موحد للمتر يصل إلى 6870 جنيه، على أن تكون جدية الحجز 70 ألف جنيه لكل الوحدات.

وتتراوح مساحات وحدات سكن مصر بين 115 متر وحتى 118 متر، كما يوجد مصاعد كهربائية في العمارات، ويحاط المشروع بسياج شجري ويوجد عض الخدمات التجارية في الدول الاول ببعض العمارات.

وينشر مصراوي تفاصيل كراسة شروط الحجز، والتي جاءت على النحو التالي: