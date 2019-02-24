الحجز اليوم.. تفاصيل أول طرح بـ"جنة" و"سكن مصر" بالمنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح أول وحدات سكنية في مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر، وسكن مصر للإسكان المتوسط، بواقع 1512 وحدة، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 12 شهر من الحجز.

وينشر مصراوي تفاصيل حجز وحدة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة

مواصفات الوحدات:

مشروع جنة، هو كمبوند سكني يحاط بسور خراساني كامل ليضمن خصوصية الحاجزين، ومن المقرر أن يضم المشروع حمام سباحة وبحيرة صناعية، بجانب نادٍ اجتماعي به ملاعب رياضية، كما يتضمن مساحات كبيرة من اللاند سكيب بجودة أعلى، مع الاحتفاظ بنفس التشطيب الخارجي لعمارات "دار مصر" مع جودة أعلى في التشطيب الداخلي للوحدات، حيث تبدأ مساحات الوحدات من 100 متر وحتى 150 مترًا.

وسيحاط المشروع بسور وبوابات ليعطي خصوصية للعمارات وتنسيق موقع مميز يشمل البرجولات الخشبية وأعمال الأرصفة والزراعات والزخارف الديكورية بالزلط الملون ودهان أكشاك الكهرباء بلوحات فنية راقية، كما سيتم توفير المصاعد وتوصيل الغاز الطبيعي والتليفونات والكهرباء والمياه لكل العمارات.

أما مشروع سكن مصر، فتتراوح مساحة الوحدة 115 مترًا وحتى 118 مترًا، تشطيب كامل ومتميز، لكن المشروع محاط بسياج شجري، وبه خدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي، ومن المقرر أن تشكل الوحدات على اسانسير، بخلاف اللاند سكيب والتنسيق العام.

طريقة التقديم:

سيتم اليوم الأحد، فتح الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، فيمكن للراغبين في التقديم تسجيل بيانتهم من خلال موقع الحجز (https://www.hdb-reservation.com/ )، على أن يتم بعد ذلك دفع جدية الحجز والتي تبدأ من 70 ألف جنيه، ثم انتظار موعد بدأ الحجز الفعلي فسيكون بالأسبقية من خلال الموقع الإلكتروني أيضًا.

شروط الحجز:

- أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

- ألا يقل سن الحاجز عن 21 عامًا.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- لا يحق للمتقدم أن يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (لزوج، والزوجة، والأولاد القصر).