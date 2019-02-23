عميد طب الأزهر: "حلاوتهم" بصحة جيدة.. وخروجها من المستشفى قريبًا



كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ومدير عام المستشفيات الجامعية، إن السيدة "حلاوتهم زينهم" مصابة حادث الدرب الأحمر الإرهابي، بصحة جيدة، وتتلقى رعاية تامة داخل مستشفى الحسين الجامعي.

وأضاف سليم في تصريحات لمصراوي، السبت، أن السيدة حلاوتهم تعافت من الإصابة التي لحقت بها جراء الحادث الإرهابي، ومن المقرر خروجها من مستشفى الحسين الجامعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان انتحاري قد فجر نفسه في محيط منطقة الدرب الأحمر الأسبوع الماضي، مما أدي لاستشهاد أميني شرطة، وضابط بقطاع الأمن الوطنس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج.

وكان "مصراوي" قد حصل على التقرير الطبي لـ"حلاوتهم"، السيدة الوحيدة المصابة ضمن ضحايا حادث الدرب الأحمر الإرهابي، وكانت على بُعد بضعة أمتارٍ فقط عن مفجر العبوة الناسفة.

وجاء في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الحسين الجامعي، الذي جرى إيداعها به، أن الإصابات عبارة عن جرح غائر بالفخد اليمنى، وشرخ في عظام القدم اليمنى.