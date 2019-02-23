مصدر: حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة.. والتنفيذ خلال أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

قال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اعتمد حركة تغيرات في أجهزة المدن الجديدة، شملت 8 أجهزة، بهدف ضخ دماء جديدة في منظومة العمل.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، السبت، أن حركة التغييرات سيتم الإعلان عنها خلال يومين بشكل رسمي، لكنه تم التأكيد على تغيير رؤساء أجهزة مدن: الشروق و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر.

وتأكيدًا على حركة التغييرات في أجهزة المدن، قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم إخطاره بنقله إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وجاء بدلًا منه المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيسًا لجهاز الشروق، بعد أن كان نائبًا لرئيس جهاز القاهرة الجديدة.

وأكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز 6 أكتوبر، أنه تم نقله إلى جهاز مدينة شرق بورسعيد.

كما شملت التغييرات أيضًا المهندس أشرف عبد الرحمن رئيسا لجهاز بني سويف الجديدة بدلا من رئاسته لمدينة الفيوم الجديدة، والمهندس عبدالمنصف الرفاعي رئيسا لجهاز الفيوم الجديدة.

وأكد المصدر، أن وزير الإسكان، أكد على رؤساء الأجهزة ضرورة متابعة المشروعات والتواجد الميداني بأكبر قدر ممكن داخل الميادين والمشروعات.