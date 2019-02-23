"موجة حارة وأمطار وأتربة".. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع الجاري



كتب – أسامة عبد الكريم:

قال محمود شاهين، مدير مركز التبؤات التابع للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجياً لدرجات الحرارة بين 4 إلى 5 درجات، تصل ذروتها يوم الاثنين المقبل.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لمصراوي، أن موجة الحرارة تنكسر يوم الثلاثاء المقبل لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتعرض المناطق الساحلية الشمالية والغربية، ومحافظات الدلتا لفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصاحبة لأتربة لا تصل إلى حد الرياح بنهاية الأسبوع.