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    الرئيس السيسي يلتقي الملك سلمان بشرم الشيخ

    09:44 م السبت 23 فبراير 2019
    الرئيس السيسي يلتقي الملك سلمان بشرم الشيخ

    الرئيس السيسي والملك سلمان

    القاهرة - مصراوي:
    قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى مساء السبت، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بشرم الشيخ.

    وأوضح "راضي" في تصريحات للصحفيين اليوم، أن الرئيس السيسي والملك سلمان عقد لقاءً ثنائياً تلاه جلسة مباحثات موسعة.

    من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن التقدير والمودة التي تكنها مصر للملك سلمان، مؤكدًا أهمية وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف مع العاهل السعودي.

    بدوره، أكد الملك سلمان أن زيارته الحالية إلى مصر تأتي استمرارًا للعلاقات المتميزة بين البلدين.

    كان العاهل السعودي وصل مساء اليوم إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة "العربية - الأوربية"، والتي تنطلق في مدينة شرم الشيخ، غدًا الأحد​

    السيسي شرم الشيخ بسام راضي سلمان بن عبد العزيز القمة العربية الأوربية

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