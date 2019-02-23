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    الملك سلمان يلتقي رئيس مجلس النواب بشرم الشيخ

    09:27 م السبت 23 فبراير 2019
    الملك سلمان يلتقي رئيس مجلس النواب بشرم الشيخ

    الملك سلمان يلتقي رئيس مجلس النواب

    كتب – أسامة عبد الكريم:
    استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمقر إقامته بمدينة شرم الشيخ، مساء السبت، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

    ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، صورا تجمع الملك سلمان والدكتور علي عبدالعال.

    ووصل، ظهر اليوم، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة "العربية - الأوربية"، والتي تنطلق في مدينة شرم الشيخ، غدا الأحد​

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    شرم الشيخ مجلس النواب سلمان بن عبد العزيز علي عبدالعال القمة العربية الأوربية

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