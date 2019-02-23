"5 معايير لاستبعاد غير المستحقين".. 15 رسالة من وزير التموين للمواطنين

كتبت - عايدة رضوان:

تصوير - محمود بكار:

كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وضع أسس ومحددات لضبط منظومة الدعم السلعي والخبز، التي سيتم عليها تحديد من يستحق الدعم والتواجد في قاعدة البيانات ومن غير المستحق للدعم وفقا لمؤشرات الإنفاق ومعدلات الاستهلاك.

وقال وزير التموين -في مؤتمر صحفي اليوم السبت- إنه تم تحديد 5 معايير لحذف غير المستحقين للدعم، بعدما انتهت الوزارة من المرحلة الأولى لضبط منظومة الدعم.

وننشر أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير التموين:

- الإصلاح الاقتصادي كان إجراءًا حتمياً، ولدينا قاعدة بيانات سليمة بلا أخطاء

- التنقية لا تعني حذف المواطنين بل التأكد من أحقية المستفيدين

- تظلمات بطاقات التموين من تحديث البيانات مستمرة

- البدء في حذف غير المستحقين فيما يسمى بمرحلة الاستهداف وفقا لقدرات الفرد على الاستهلاك.

- إعلان 5 محددات لتحديد غير المستحقين من الدعم كمرحلة أولى، هي:

1- فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات / شهرياً فأكثر

2- فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه / شهرياً فأكثر

3- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة

4- من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث

5- موظفو المناصب العليا

- بدء المرحلة الثانية من تطبيق محددات الاستبعاد اعتباراً من مارس المقبل

- إقرار 5 محددات لاستبعاد غير المستحقين خلال المرحلة الثانية، هي:

1- فاتورة استهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات / شهرياً

2- فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهرياً

3- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة

4- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث

5- شاغلي الوظائف العليا

- منح مهلة 15 يومًا للمقرر استبعادهم وفقا لمحدات المرحلة الأولى

- تلقي التظلمات عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين دعم مصر

- الاستعانة بمعيار الحيازة واستبعاد من يمتلك أكثر من 10 أفدنة في مراحل الاستهداف المقبلة

- لن تتم إضافة أية مواليد جدد قبل الانتهاء من حذف غير المستحقين من منظومة الدعم

- طرح الأرز بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بقالي التموين وجمعيتي كسلع فارق نقاط الخبز مارس المقبل

- طرح الأرز على بطاقات التموين اعتبارا من أبريل المقبل

- مخزون القمح يكفي 4 أشهر والسكر 5 أشهر

- إرسال تحذيرات للمواطنين بشأن استحقاقه لدعم التموين أو الخبز ويحق له عن طريق موقع الوزارة الرسمي تقديم تظلم مع المستندات التي تفيد استحقاقه

- لا يوجد حاليا أية بطاقة تموينية تحتوي على رقم قومي غير صحيح أو بطاقات مكررة