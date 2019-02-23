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    ضياء رشوان يشكر "قلاش وسلامة" لجهودهما في إنشاء مركز تدريب النقابة

    07:23 م السبت 23 فبراير 2019
    ضياء رشوان يشكر "قلاش وسلامة" لجهودهما في إنشاء مركز تدريب النقابة

    ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات

    كتب مصطفى علي:

    وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، الشكر للكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين المنتهية مدته؛ وذلك لجهدهما في تأسيس مركز تدريب الصحفيين، بمنحة عينية من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة.

    وقال "رشوان" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" اليوم السبت: "عملنا تراكمي، ولم الشمل في أفضل صورة ممكنة هدف نسعى بإخلاص وتجرد لتحقيقه، وقناعتنا أن تضافر الجهود وتكاملها تقود حتما لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".

    وكانت نقابة الصحفيين، افتتحت معهد التدريب بالدور السابع بالنقابة الشهر الماضي.

    ويحتوي المعهد على ١٥ قاعة، بخلاف الغرف المخصصة للإدارة وصالات الاستقبال، والخدمات، كما تم تخصيص قاعة لتكون بمثابة متحف للصحافة المصرية، و١٤ قاعة تدريب متنوعة التخصصات.

    ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات نقابة الصحفيين يحيى قلاش عبدالمحسن سلامة

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