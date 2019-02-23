وزير التعليم يحقق حلم أصغر مصابي حادث الدرب الأحمر وشقيقته

كتبت - ياسمين محمد:

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تحقيق حلم الطفل حسن محمد محمد هلال (15 عاماً)، أصغر مصابي حادث الدرب الأحمر، والذي يتلقى العلاج في مستشفى الحسين الجامعي.

وقال بيان لوزارة التربية والتعليم، إن الوزير قرر مساعدة الطفل في الالتحاق بالمدرسة وتعويض ما فاته من فرصة التعلم، كما وعد بتوفير الفرصة نفسها لشقيقته الأصغر منه.

وقال "شوقي"، إن الوزارة لا يجوز لها أن تعرف بمثل هذه الحالة ولا تبادر بالقيام بدورها، موضحًا أنه طالما أن حسن وشقيقته تعدا سن 9 سنوات، فسيتم إلحاقهما بمدارس التعليم المجتمعي، وسيتم تسكينهم في الصف الدراسي المناسب للمستوى، حتى يصلا لمستوى زملائهما، ويتم انتقالهما لمراحل التعليم الطبيعية.

وأضاف الوزير أن قبولهما في التعليم المجتمعي هي خطوة أولى، وسيتم التواصل مع أسرة الطفلين حسن وحنان وتسكينهما في مدارس التعليم المجتمعي في مكان قريب من محل الإقامة، مؤكدًا أن كل الأطفال لهم حق التعليم، وهناك حوالي 22 مليون طالب منتظمين غير المتسربين، والمنظومة حجمها كبير جدا، ومدارس التعليم المجتمعي تستوعب ظاهرة التسرب من التعليم، وهي آلاف المدارس.

واستكمل "شوقي" أن الوزارة ترحب بالطفل حسن وأخته حنان في مدارس التعليم المجتمعي.