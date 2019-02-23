"خارجية النواب": مصر تفوز برئاسة الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية عام 2020

القاهرة- أ ش أ:

فازت مصر برئاسة الجمعية البرلمانية المتوسطية العام القادم 2020 م، حيث ترشح للمنصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، في ختام اجتماعات الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية البرلمانية المتوسطية التي عقدت في بلجراد في الفترة من 21 إلى 22 فبراير الجاري بمقر البرلمان الصربي.

وقال درويش- في تصريح صحفي اليوم السبت- إن رئيس الجمعية ينتخب لمدة عامين، وإعلاء للمصالح القومية العربية وتفعيل وحدة الصف عقد اجتماعا تنسيقيا بين المرشح المصري والمرشحة الأردنية علياء بوران، وتم التوافق على أن تتولى مرشحة الأردن رئاسة الجمعية هذا العام 2019 م ويكون مرشح مصر نائبا للرئيس، على أن يتولى درويش الرئاسة العام القادم في ظل التنسيق والاتفاق العربي والمتوسطي على الدور المهم لمصر في مسيرة العمل الأورومتوسطية .

وأضاف أن مصر باتت تشغل مواقع مؤثرة في كثير من المنظمات الدولية والإقليمية بفضل السياسة التي انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 بتوثيق علاقات مصر الدولية بكافة القوى الدولية، مما دعم فرص مصر في شغل ما تستحقه من مناصب دولية.

وأشار رئيس "خارجية النواب" إلى أن الجمعية البرلمانية المتوسطية أنشئت عام 2005 كمنتدى رئيسي لبرلمانات الدول الأورومتوسطية (26 دولة) بهدف الوصول لتوجهات استراتيجية مشتركة في إطار بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مناسبة لتحقيق المصالح المشتركة.

ولفت درويش إلى أن الجمعية البرلمانية المتوسطية هي منظمة دولية تتمتع بوضع المراقب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وتلعب دورا بارزا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة المتوسط في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وقال: إن مصر بتماسك شعبها ومساندته لقيادته السياسية المخلصة تنهض بدورها الإقليمي والدولي بعد محاولات فاشلة لاستنزافها وإقصائها، مؤكدا على تقديره لدعم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ولدور المجلس الفعال في المحافل الدولية المختلفة تحقيقا لصالح الوطن والمواطنين.

يذكر أن كريم درويش كان قد توجه إلى بلجراد يوم 20 فبراير الجاري على رأس وفد برلماني من مجلس النواب ضم النواب: وكيل لجنة التضامن الاجتماعي رشا رمضان ووكيلى لجنة التعليم ليلى أبو إسماعيل ورشا إسماعيل و وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى محمد حمدي الدسوقي.​