وزير التموين: مخزون السكر يكفي 5 أشهر والقمح لـ4

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر، معلنا أن مخزون الزيت يكفي لـ3.2 أشهر، فيما يكفي مخزون السكر لـ 5 أشهر.

وأضاف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت بديوان عام الوزارة، أن مخزون القمح يكفي لـ 4 أشهر.

وعن الأرز، قال وزير التموين، إنه تم الحصول على الإفراج الصحي على شحنة الأرز المستورد بعد أن تم تفريغ الشحنة بالكامل وأخذ العينات وإجراء التحاليل.

وأضاف المصيلحي، أن الأرز لن يطرح على بطاقات التموين خلال مارس المقبل فيما سيطرح بالمجمعات ومنافذ بقالي التموين وجمعيتي لصرفه كسلع فارق نقاط الخبز، على أن يتاح على البطاقات اعتبارا من أبريل المقبل.​