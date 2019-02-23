"سيتي إيدج" تطلق "المقصد" أول مشروعتها في العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، إطلاق مشروعها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يحمل اسم المقصد، يوم الاثنين المقبل.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم السبت، أن مشروع المقصد يقع منطقة الحي السكني الثالث الـr3.

وأوضحت شركة سيتي إيدج، أن هذا المشروع الأول في العاصمة الذي سيكون جاهز للاستلام والمعيشة خلال ٢٠١٩، فالوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيبات الداخلية والخارجية على أعلى مستوى.

يشار إلى أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق، وقع في وقت سابق بروتوكول تعاون مع شركة "سيتي إيدج"، تقوم من خلاله الشركة بإدارة التطوير والإشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع، والصيانة لسبعة مشروعات جديدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة.