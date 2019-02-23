متحدث البرلمان: 4 رسائل عاجلة من القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ للعالم

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ غدا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبعث بعدة رسائل للعالم كله فى مقدمتها أن مصر بعهد الرئيس السيسي أصبح لها دورها الريادي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال حسب الله، فى بيان له اليوم، إن الرسالة الثانية تؤكد أن مصر أصبحت بلد الأمن والأمان والاستقرار وأنها ليست قادرة فقط على تحقيق الأمن والاستقرار، بل حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة شهد بها العالم كله فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، معتبرا هذه القمة بأنها فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.

وتابع حسب الله أن انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، تؤكد الزعامة العربية لمصر، وكذا ثقة الاتحاد الأوروبي فى مصر، مضيفا أن انعقاد القمة العربية الأوروبية تبعث برسالة ثالثة للعالم تتعلق بالترويج للسياحة المصرية عالميا، خاصة ـن هذه القمة سيحضرها 28 رئيس دولة أوروبية، فضلاً عن 22 دولة عربية ما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ومن ثم يمثل دعاية وترويج للسياحة المصرية، وأن الوفود الأوروبية والعربية والمرافقين لهم واطلاعهم على الحياة في مصر ينشط الاقتصاد والاستثمار والتجارة في مصر، فضلاً عن أثر الحوار البناء بين المؤسسات والأفراد المصرية.

وأرضح أن الرسالة الرابعة تتمثل في معرفة الوفود العربية والأوربيين بما يتم على أرض مصر من مشروعات قومية كبرى، ومن نجاحات كبيرة حققتها مصر في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والتنمية، مشيرا إلى أن هذا سيعمل على دعم العلاقات الأوروبية العربية، لاسيما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للعالم العربي وللدولة المصرية.​