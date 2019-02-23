بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقارير إسقاط عضوية نائبين

كتب- أحمد علي:

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، حيث كان مقررا أن تبدأ أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

ويأتي على رأس جدول أعمال الجلسة، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، والنائب خالد بشر، بعدما فقدا الثقة والاعتبار -وفقا لتقرير اللجنة-.

ومن المقرر أن يتم التصويت على إسقاط عضوية النائبين نداء بالاسم عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.​