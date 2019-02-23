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عمره 36 عامًا.. ضبط هارب من حكم بالإعدام و4 "مؤبد" في الشرقية

12:46 م السبت 23 فبراير 2019
عمره 36 عامًا.. ضبط هارب من حكم بالإعدام و4 "مؤبد" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منشأة أبو عمر، التابع لمديرية أمن الشرقية، من ضبط عاطل؛ على خلفية هروبه من قوات الأمن أثناء عرضه على محكمة جنايات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.
وتلقى اللواء جرير مصطفى، مير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "ع.إ.إ" وشهرته "أبو دقيق" 36 عامًا، عاطل، مُقيم بدائرة مركز منشأة أبو عمر؛ بعد ساعات من هروبه حال عرضه على محكمة جنايات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.
وتبين أن المتهم هارب من 4 أحكام بالسجن المؤبد وحكمًا بالإعدام شنقًا، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

شرطة منشأة أبو عمر حكم بالإعدام الشرقية محكمة جنايات التل الكبير

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