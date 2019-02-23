"القوى العاملة": حصول أسرة مصري توفي في إيطاليا على 80 ألف جنيه مستحقات

القاهرة- أ ش أ:

أصدر القضاء الإيطالي حكما بحصول أسرة المواطن المصري المتوفى "أشرف م. أ." من محافظة الشرقية على مستحقاتها من صاحب العمل، والتي بلغت ما يوازي 80 ألف جنيه مصري، وتم تحويلها على الحساب البنكي للأسرة.

وقد أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة المستحقات التأمينية للمواطن المتوفى لدى هيئة التأمينات الإيطالية، وإبلاغ أسرته بنتائج البحث.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، اليوم السبت، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران تواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي الإيطالية "الأنبس"، واتضح أن أسرة المتوفى لا تستحق معاشا كاملا بل تستحق مكافأة تصرف لمرة واحدة.

وأضاف أنه بمتابعة مستحقات الأسرة لدى صاحب العمل حدث خلاف على قيمة هذه المستحقات، وتم اللجوء إلى القضاء الإيطالي بتوجيهات من السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، واستمرت القضية لمدة تجاوزت العام، وأخيرا صدر حكم بحصول الأسرة على المبلغ المذكور من صاحب العمل.​