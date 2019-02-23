وزير التعليم العالي: مصر تمتلك برنامجا متميزا للفضاء يعمل به كوادر مصرية ناجحة

كتب- أحمد مسعد:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أن مصر تمتلك برنامجا متميزا للفضاء يعمل به كوادر مصرية مميزة من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات، وهو ما أهلها لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم للكشف عن تفاصيل نجاح إطلاق القمر الصناعي المصرى (ايجيبت سات A) لأغراض البحث العلمى والاستشعار عن بعد، وخدمة قطاعات التنمية بالدولة، إلى جانب استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والتى أقرها المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى فى ٨ فبراير الجارى.

وأشار إلى أن القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) الذي تم إطلاقه من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية بكازاخستان في الساعة 6:45 مساء الخميس الماضي، وصل إلى مداره بعد ساعة و٢٠ دقيقة من إطلاقه، منوها بأنه يدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار من البعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة إلى جانب دور مصر على المستوى العربي والإفريقي في مجال البحث العلمي ودعم المشروعات التنموية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأوضح أن مهمة القمر الاصطناعي فى الفضاء تستمر ١١ عاما ويعتمد على تليسكوب عالى الجودة وتم تزويده بمنظومة إلكترونية بصرية مطورة وخط اتصال لاسلكي فائق السرعة ويتمتع بخصائص أفضل بالمقارنة مع الأقمار المصرية السابقة فيما يتعلق بوحدة الاستقبال وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية.

وأضاف "إن القمر يتيح ٤٠ صورة يوميا ويغطى مصر أكثر من مرة فى اليوم الواحد، كما يغطى معظم مناطق العالم، مشيرا إلى أن القمر المصري يساعد في متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ـ جبل الجلالة ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة) وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة.

ونوه بأن استخدام القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) يتيح البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمراني ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.

وأكد أن مساهمة الخبراء والمهندسين المصريين في التصنيع المشترك للقمر المصري مع الجانب الروسي خلال الفترة السابقة، أكسب الجانب المصري العديد من المهارات العلمية والفنية والتي ستنعكس بالإيجاب خلال الفترة القادمة على برنامج الفضاء المصري فى ضوء الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية من إصدار قانون وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية المكملة للقانون.​