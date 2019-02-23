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    وزير التعليم العالي: القمر الصناعي المصري الجديد استغرق 11 عاما

    11:00 ص السبت 23 فبراير 2019
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    كتب- أحمد مسعد:

    تصوير- علاء أحمد:

    قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القمر الصناعي المصري استغرق 11 عاما من العمل مع الجانب الروسي.

    وأضاف عبد الغفار، خلال مؤتمر مصر صحفي صباح اليوم، أن القمر الصناعي المصري جرى التواصل معه عقب دخوله المدار الجوي.

    وأشار إلى أن القمر يساعد في عمليات التنمية الخاصة من مراقبة المحاصيل الزراعية وتسهيل اكتشافات الأماكن الغنية بالمعادن، والتنبؤ بالظواهر الطبيعية.

    وتابع أن مصر تمتلك قاعدة بشرية كبري بجانب خبرات متميزة مثل هيئة الاستشعار عن البعد. ​

    خالد عبدالغفار التعليم العالي القمر الصناعي المصري المحاصيل الزراعية

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