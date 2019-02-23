بـ10 آلاف جنيه وبالتقسيط.. 10 معلومات عن الماعز "البور"
كتب- أحمد مسعد:
وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على استيراد 7 آلاف و540 رأس ماعز "البور" ذات المواصفات عالية الإنتاج في الألبان واللحم.
ويرصد مصراوي، صفات السلالة وأسعارها وطريقة الحصول عليها:
1- يتأقلم بسهولة مع الظروف البيئية المختلفة.
2- الهدف الأساسي من تربيتها، إنتاج اللحم والألبان وتحسين السلالات.
3- تزن ذكور البور بين 90 إلى 130 كجم، والإناث بين 50 إلى 80 كجم.
4- اللون السائد، الأبيض مع وجه أحمر يميل إلى البني وخط أحمر على مستوى منتصف الوجه في بعض الأحيان.
5- نسبة النمو اليومي 300 جرام، ويمكن أن تفطم الجديان بعد 50 يوما.
6- يتراوح سعر الشراء ما بين 10 الآف جنيه للإناث و15 ألفًا للذكور.
7- تصل الدفعة الأولى مارس المقبل.
8- شروط الحجز التزام المربي بترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات من ماعز البور، وتسديد مقدم ثمنها، 20%.
9- وزارة الزراعة بالتنسيق مع البنوك الوطنية قدمت تسهيلات، لتقسيط الثمن للمستفيدين والمزارعين والأفراد للشراء بفائدة 5% متناقصة، لمدة 12 شهرا.
10- تقدم الطلبات يدويا أو بالفاكس، موضحا بها اسم الطالب، والرقم القومي، ووسيلة الاتصال، ومحل الإقامة، ومكان التربية سواء كانت مزرعة أم تربية فردية.
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