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بـ10 آلاف جنيه وبالتقسيط.. 10 معلومات عن الماعز "البور"

07:45 ص السبت 23 فبراير 2019
بـ10 آلاف جنيه وبالتقسيط.. 10 معلومات عن الماعز "البور"

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على استيراد 7 آلاف و540 رأس ماعز "البور" ذات المواصفات عالية الإنتاج في الألبان واللحم.

ويرصد مصراوي، صفات السلالة وأسعارها وطريقة الحصول عليها:

1- يتأقلم بسهولة مع الظروف البيئية المختلفة.

2- الهدف الأساسي من تربيتها، إنتاج اللحم والألبان وتحسين السلالات.

3- تزن ذكور البور بين 90 إلى 130 كجم، والإناث بين 50 إلى 80 كجم.

4- اللون السائد، الأبيض مع وجه أحمر يميل إلى البني وخط أحمر على مستوى منتصف الوجه في بعض الأحيان.

5- نسبة النمو اليومي 300 جرام، ويمكن أن تفطم الجديان بعد 50 يوما.

6- يتراوح سعر الشراء ما بين 10 الآف جنيه للإناث و15 ألفًا للذكور.

7- تصل الدفعة الأولى مارس المقبل.

8- شروط الحجز التزام المربي بترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات من ماعز البور، وتسديد مقدم ثمنها، 20%.

9- وزارة الزراعة بالتنسيق مع البنوك الوطنية قدمت تسهيلات، لتقسيط الثمن للمستفيدين والمزارعين والأفراد للشراء بفائدة 5% متناقصة، لمدة 12 شهرا.

10- تقدم الطلبات يدويا أو بالفاكس، موضحا بها اسم الطالب، والرقم القومي، ووسيلة الاتصال، ومحل الإقامة، ومكان التربية سواء كانت مزرعة أم تربية فردية.​

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