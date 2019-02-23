ضياء رشوان: رئيس الزمالك وعد بإنهاء أزمة دخول الصحفيين للنادي

كتب- مصطفى علي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه تحدث مع رئيس نادي الزمالك بشكل مباشر وواضح لإنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بشكل نهائي، في وجود عدد من الزملاء الصحفيين وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وأضاف رشوان، في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن رئيس النادي أكد مجددا أنه أزمة لديه إطلاقا مع الصحفيين، وقال إن إنهاء المشكلة سيتم بمجرد اعتماد اللائحة الجديدة للنادي ليصبح دخول الصحفيين النادي بشكل قانوني؛ حتى لا يتعرضون لأي مضايقات مستقبلا في ظل وجود أي مجلس إدارة آخر.

وأضاف رشوان، أنه لن تصدر أي قرارات لمنع دخول الصحفيين للنادي لحين حل هذه المشكلة بشكل نهائي، معربا عن احترامه وتقديره للصحفيين خصوصا أعضاء النادي.

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