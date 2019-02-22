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ضبط 7 كجم مشغولات فضية وأحجار كريمة مع عراقي بالمطار- صور

10:42 م الجمعة 22 فبراير 2019
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كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والأحجار الكريمة، أخفاها راكب عراقي الجنسية فور وصوله من بغداد علي جسده وداخل حقائبه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة العراقية، رحلة رقم 101 القادمة من بغداد، اشتبه محمد يوسف، مأمور الجمارك في راكب عراقي الجنسية يحمل وثيقة سفر عراقية، وبالعرض علي طارق سعيد مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبد الرؤوف مأمور الخط الأخضر لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود 6 كيلو جرام من المشغولات الفضية المرصعة بالأحجار الكريمة و900 فص من الأحجار الكريمة (عقيق) بوزن 7 كيلوجرام مخبأة داخل أمتعته الشخصية وملفوفة علي جسده.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

تهريب أحجار كريمة مطار القاهرة مشغولات فضية

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