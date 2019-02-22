إحباط محاولة تهريب مومياء أثرية قبل شحنها إلى بلجيكا (صور)

كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة، محاولة تهريب أجزاء مومياء أثرية، قبل شحنها إلى بلجيكا داخل طرد بريد سريع يضم سماعة.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك الـ DHL برئاسة شريف حبيب مدير الجمرك، اشتبه محمد فوزي، رئيس قسم الحركة في محتويات مشمول بوليصة الشحن بوزن 28 كيلو، مصدر إلى بلجيكا، عبارة عن طرد به 2 سماعة، وبفتحها عثر بداخلها على أجزاء لهيكل عظمي يشتبه أن تكون أثرية.

تم العرض على مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولى، والتى قامت بفحص المشمول وأكدت أن الأجزاء المضبوطه هى قدم وساق ويد كامله محنطه بجودة عاليه، تخص 2 مومياء وأن هذه المضبوطات أثرية وتخضع لقانون حمايه الآثار، ويتم مصادرتها وتسليمها لوزاره الآثار.

قرر هلال توفيق رئيس الإداره المركزيه لجمارك الصادرات والواردات الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.