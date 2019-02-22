وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل انطلاق القمة العربية الأوروبية

كتب- طه عبيد:

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مطار شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة في القمة العربية الأوروبية، والمقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ يومى الأحد والاثنين المقبلين.

وحرص الوزير على متابعة سير العمل بصالة السفر والوصول، حركة الركاب والتي تشهد تزايدًا ملحوظًا في ظل انتعاش الحركة السياحية الوافدة، كما تابع سير العمل في مهبط الطائرات وبرج المراقبة، وتفقد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، وكاميرات المراقبة ومنطقة الأسوار الخارجية للمطار.

ووجه الفريق يونس برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في المؤتمر العربي الأوروبي، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنتهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر، وكذا تكوين فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار والتنسيق التام لتقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في المؤتمر.

رافق الفريق يونس المصري، اللواء وائل النشار رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران، والطيار مجدي سالم مدير مطار شرم الشيخ وعدد من قيادات المطار.

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