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وزيرة الهجرة تطمئن على طالب مصري تعرض للضرب في إيطاليا

08:00 م الجمعة 22 فبراير 2019
وزيرة الهجرة تطمئن على طالب مصري تعرض للضرب في إيطاليا

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة عبد الكريم:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام بدر سفير مصر لدى روما، للمرة الثانية خلال يومين، لمتابعة حالة الطالب المصري الذي تواترت أنباء إعلامية عن تعرضه لإصابة على يد زملاء له في المدرسة.

وقالت مكرم، في بيان لها اليوم، إن السفير هشام بدر تواصل مع والدة الطالب بعد عودته للمنزل، عقب الاطمئنان على حالته الصحية بعد أن غادر مستشفى "سان كاميلو" بالعاصمة الإيطالية روما التي تلقى علاجه بها.

وأضافت وزيرة الهجرة: "السفارة المصرية ستعمل على متابعة المحضر الذي سجلته والدة الطالب لإثبات ما حدث من واقعة تجاه نجلها، وعليه ستتحرك السفارة بالمتابعة والتواصل مع السلطات الإيطالية المعنية".

نبيلة مكرم ايطاليا ضرب طفل طفل مصري

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