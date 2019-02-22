صلاة أول قداس للكنيسة المصرية ببوروندي

كتب- إسلام ضيف:

صلى القس استفانوس مرقس، كاهن من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أفريقيا، اليوم الجمعة، أول قداس بكنيسة القديس مارمرقس والقديس الأنبا موسى، وهي أول كنيسة قبطية أرثوذوكسية تم إقامتها في بوروندي.

شارك في القداس الجالية القبطية ببوروندي، إلى جانب الدكتورة عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر لدى بوروندي، وأعضاء السفارة والجالية المصرية والعربية وعدد من الدبلوماسيين البورونديين.

وأقامت السفيرة بسيوني عقب انتهاء القداس، حفل استقبال في الكنيسة ألقت خلاله كلمة أوضحت فيها دور مصر والكنيسة المصرية، التي تعد الأقدم في التاريخ في وضع الأسس الكنسية على مستوى العالم، وفخر الشعب المصري بهذا الدور وانعكاساته في العمارة الكنسية والفنون والآداب والموسيقي والأيقونات القبطية.

وأشارت السفيرة في كلمتها إلى أنه في الأسبوع الأول من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، يقام أول قداس لكنيسة مصرية في بوروندي، وهو ما يؤكد الحضور المصري الكبير في إفريقيا.

فيما أشار القس اسطفانوس في كلمته إلى رحلة العائلة المقدسة في مصر، موضحا تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية ودور آبائها الوطني في مصر عبر التاريخ.

وفي ختام الحفل تم تكريم القس اسطفانوس مرقص وشيرين سليم ممثلة جمعية الكنيسة الأرثوذوكسية القبطية في بوروندي تقديرًا لدورهما في إقامة وتشييد الكنيسة، كما تم تكريم عدد من أعضاء الجالية والبورونديين الحاضرين.

ووزعت هدايا تذكارية لرحلة العائلة المقدسة في مصر على جميع الحضور.

واشترت الكنيسة القبطية عام 2014 الأرض التي بنيت على جزءٍ منها الكنيسة الجديدة، إلى جانب مركز طبي ومبنى خدمات به ملجأ ودار مسنين.