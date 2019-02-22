رئيس "أفريقية النواب" يُشيد باحتفالات "أبو سمبل" واستقبال السفراء الأفارقة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بالاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة لما يقرب من ١٦ سفيرًا أفريقيا و٦ قائمين بالأعمال لمدينة أبو سمبل، في ضوء الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل والتي حدثت فجر اليوم الجمعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، والتي تأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للدورة الحالية 2019 واستضافتها لبطولة كأس الامم الافريقية.

ونظمت وزارة السياحة حفل عشاء للسفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم على متن إحدى البواخر النيلية في أبو سمبل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وشهدت الجولة، حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد عناني وزير الاثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والسيد طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والسيد ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، والسفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية.

وقدم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شرح مفصل للسفراء، عن المناطق والتماثيل الأثرية أثناء الجولة.