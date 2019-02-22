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    وزارة الأوقاف: برنامج تأهيلي لعدد من الأئمة الجدد

    05:45 م الجمعة 22 فبراير 2019
    وزارة الأوقاف: برنامج تأهيلي لعدد من الأئمة الجدد

    الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنفيذ البرنامج التأهيلي السادس للعام الحالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩م، لتأهيل الأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية، ويستمر حتى الخميس الموافق 14/ 3 / 2019م.

    وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أن البرنامج يضم عدد (١٩٦) إمامًا من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية، يقوم بتدريبهم وتأهيلهم على الفكر الوسطي وسماحة الإسلام وحماية الأوطان نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.

    وأضاف البيان أن البرنامج يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإعداد أئمة قادرين على التعامل مع المتغيرات الراهنة في مختلف المجالات.

    محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف تدريب الأئمة تجديد الخطاب الديني

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