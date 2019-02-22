​بحضور 6500 سائح.. ختام زيارة السفراء الأفارقة بمدينة أبوسمبل لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس

كتب- يوسف عفيفي:

اختتمت وزارة السياحة اليوم الجمعة، الزيارة التى نظمتها لعدد 22 من السفراء والدبلوماسين الأفارقة بمدينة أبوسمبل، بمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وذلك تحت شعار " أفريقيا واحدة .. قلب واحد".

وشارك في الحفل، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وماجد أبو الخير وكيل اللجنة والسفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، والدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وشهدت ظاهرة التعامد صباح اليوم، حضور حوالي 6500 سائح وزائر من أجانب من جنسيات مختلفة، ومصريين.

ومن جانبهم أبدى السفراء الأفارقة، عن سعادتهم برؤية هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، التي تعكس عظمة الحضارة الفرعونية وعبقرية الإنسان المصري القديم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الوزراء أمام معبدي أبوسمبل وبحيرة ناصر.