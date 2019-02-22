الزراعة: تحرير 273 محضرًا في حملات التفتيش على اللحوم خلال أسبوعين

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن أن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال الفترة من 8 حتى 21 فبرايربلغ 15 طنا و297 كيلوجرام أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون في 19 محافظة .

وقالت محرز - في بيان اليوم - إنه تم تحرير 273 محضرا خلال الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمحافظات الإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية و القليوبية والسويس والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.

وشددت على أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة في التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر، وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم وتأكيد على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

وأضافت أنه تم ضبط 12 طنا و64 كيلوجرام مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير 134 محضرا للمخالفين.

وأوضحت أنه تم ضبط 3 أطنان و233 كيوجرام مضبوطات بعدد 139 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين وقرارات ومضبوطات مجهولة المصدر، وأنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقد كانت جميع الحملات التي قام بها البيطريون في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.

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