"النقل": بدء التشغيل التجريبي لمحطة المرج الجديدة غدًا

كتب- أحمد نجيب:

تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، الاستعدادت النهائية للتشغيل التجريبي الذي سيبدأ غدا "السبت" في المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة لمترو الأنفاق وكذلك تشغيل محطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها.

رافق الوزير كل من الدكتور عمرو شعت نائب الوزير، والدكتور أحمد فودة رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وأفادت وزارة النقل، في بيان لها اليوم أنه سيتم بدءا من الغد مرور القطارات من حلوان إلى محطة المرج الجديدة بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب وامتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة في محطتي المرج والمرج الجديدة اللتين تعانيان من كثافة الركاب.

وقال وزير النقل إن مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وتطوير محطة المرج الجديدة بلغ تكلفته الإجمالية 600 مليون جنيه مؤكدا أن التشغيل التجريبي للمسافة بين المحطتين يأتي بعد الانتهاء من إجراءات اختبارات التشغيل النهائية والتأكد من منظومة السلامة والأمان بين المحطتين.

وأضاف أن تنفيذ الازدواج وتطوير المحطة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لهذا التطوير بدأتها بهذا المشروع الذي سيكون له أثرا إيجابيا واضحا في تحسين الخدمة المقدمة للركاب بالخط الأول.

ولفت إلى أن الازدواج سيساهم في تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة بين المحطتين، و الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، موضحا أن الازدواج بطول 1.3 كم وتبلغ تكلفته 500 مليون جنيه.

وأشار عرفات إلى أن تكلفة أعمال تجديد محطة المرج الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه، وستسهم في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، خاصة أن المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة وجعلها محطة علوية سيؤثر إيجابيا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.

وأفاد بأن أعمال التطوير التي جرى تنفيذها شملت إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة فى الخط بالكامل، وذلك لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة، وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزي للخط وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة، وكذلك تركيب 8 سلالم كهربائية ومصعد كهربائي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأضاف أن المحطة تتكون من صالتين للتذاكر الأولى علوية والأخرى سفلية للتيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة، كما تم تركيب 36 بوابة تذاكر جديدة للدخول والخروج وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة، مشيرا إلى أن محطة المرج الجديدة من المتوقع أن تنقل 90 ألف راكب يوميا بعد الانتهاء من تطويرها.