سفير مصر في نيروبي يسلم معدات طبية مُهداة إلى مستشفى كينياتا الوطني

القاهرة- أ ش أ:

قام خالد الأبيض سفير جمهورية مصر العربية بنيروبي بتسليم معدات طبية إلى مستشفى كينياتا الوطني الذي يعد أكبر وأعرق المستشفيات الحكومية التعليمية في كينيا.

وتاتى المعدات الطبية المُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية من أجل دعم قطاع الصحة في كينيا تجسيداً للعلاقات المتميزة التي تربط مصر وكينيا وتعزيزاً لعلاقات الشراكة بين البلدين في مجال الصحة والرعاية الطبية.

وأشاد مسئولو مستشفى كينياتا بالدعم المقدم من الحكومة المصرية، معربين عن تطلعهم لاستمرار التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية.

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