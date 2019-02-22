اختيار برلمانية مصرية عضوًا في المجلس الاستشاري الدولي لـ"فيسبوك"

كتب- ميرا إبراهيم:

اختار المجلس الاستشاري الدولي لشركة "فيسبوك العالمية"؛ البرلمانية ماريان عازر لعضوية المجلس الذي يضم شخصيات من مختلف الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا وسنغافورة والمكسيك وجنوب إفريقيا ومنها أحد الحاصلين على جائزة نوبل ومؤسسي ورؤساء شركات عالمية.

وقالت عازر - في تصريح صحفي اليوم الجمعة-، إن المجلس تشكل من أجل برنامج فيسبوك Facebook Community Leadership Program (FCLP) المعني بتمكين قادة المجتمع باستخدام التكنولوجيا لخدمة مجتمعاتهم المحلية بطرق جديدة مبتكرة.

وأوضحت أن هذه المبادرة العالمية توفر لأكثر من 100 مشارك من جميع أنحاء العالم الدعم والأدوات والتمويل لتؤهلهم لقيادة مجتمعاتهم بشكل أفضل.

ويحتوي برنامج Facebook Community Leadership على ثلاثة عناصر رئيسية: المناهج التعليمية والتمويل والدعم.

وبالنسبة للمناهج التعليمية فهي مصممة حول تنمية المهارات القيادية، والمشاركة المجتمعية الاستراتيجية، والمهارات التقنية، وسيحصل كل مشارك من جهة التمويل على دعم مالي لأنشطته في بناء المجتمع بدون اتصال بالإنترنت.

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