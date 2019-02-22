وزيرة الثقافة: مهرجان أسوان الدولي إحدى الصفحات المشرقة فى قصة الريادة المصرية

أسوان- أ ش أ:

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم اليوم الجمعة إن مهرجان أسوان الدولي السابع للثقافة والفنون جاء كإحدى الصفحات المشرقة في قصة الريادة المصرية، حيث امتزجت فنون الأحفاد، وضيوفهم بعظمة الحضارة الفرعونية.

وأشارت -خلال ختام المهرجان- إلي أن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل توج مهرجان أسوان الدولي الذي انطلقت به فعاليات الاحتفال برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن مهد التاريخ ستبقى قبلة للفنون والثقافة، وميدانا للحوار الإبداعي بمختلف أشكاله.

وانتهى حفل الختام بأغنية "أفريقيا شعوبها واحدة" من إنتاج وزارة الثقافة، وكلمات وألحان وتوزيع محمد مصطفى، حيث تغنى بها بالعربية، والإنجليزية، والفرنسية وبعض اللغات الأفريقية؛ في مشهد أكد أهمية الثقافة والفنون في تواصل الشعوب، وتقريب الوجدان الإنساني.

وامتدت الفعاليات إلى السوق التجارية بمدينة أبوسمبل، حيث قدمت ٢١ فرقة فنية من 13 دولة مزيجاً من العروض الفلكلورية التي تمثل الموروث الفني لمجتمعاتهم، ولاقت إعجابا وتفاعلا من أهالي المدينة وزوراها.

يذكر أن المهرجان يشارك فيه ٢١ فرقة فنية من 13 دولة تمثل ثلاث قارات منها 7 دول أفريقية هي: مصر، المغرب، الجزائر، السودان، الكونغو الديمقراطية مضيف شرف للدورة، موريشيوس، وكينيا، إلى جانب 6 دول أخري من قارتي آسيا وأوروبا هي: الصين، أندونيسيا، الأردن، فلسطين، بولندا، اليونان .

وشهدت عبدالدايم ختام المهرجان الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وذلك بالتزامن مع تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني، وذلك مع زوار المدينة من مختلف أنحاء العالم؛ بحضور كل من وزير الآثار الدكتور خالد عنانى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، وعدد من السفراء، والقيادات الشعبية، والتنفيذية بالمحافظة.