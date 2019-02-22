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    ​البابا تواضروس يلتقي مع الشباب المغتربين بوادي النطرون

    03:10 م الجمعة 22 فبراير 2019
    ​البابا تواضروس يلتقي مع الشباب المغتربين بوادي النطرون

    البابا تواضروس

    كتب- إسلام ضيف:

    التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، مع الشباب المغتربين من أنحاء الكرازة المرقسية، في اللقاء السنوي السادس، ببيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون.
    وقال البابا تواضروس - في كلمته للشباب-، إنه يجب على الإنسان أن يصنع السلام مع الآخرين في كل وقت، وأن يرتبط بعلاقة حية وطيبة مع الله من خلال الصلاة والصوم وتقديم المحبة للجميع ، وأن يبتعد عن الكلام غير المفيد .
    وطالب البابا تواضروس الثاني، الشباب المشاركين في اللقاء بأن يكون لهم علاقة قوية مع الله، مؤكدا أن أي نجاح في الحياة ليس له قيمة من دون الاقتراب من الله الذي يمنح كل إنسان الحياة ذاتها.

    ?البابا تواضروس وادي النطرون الشباب المغتربين بيت القديس سمعان الخراز

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