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    بث مشترك لـ4 قنوات فضائية لتغطية القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ

    02:59 م الجمعة 22 فبراير 2019
    بث مشترك لـ4 قنوات فضائية لتغطية القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ

    ارشيفية

    كتب- مصطفى علي:

    تطلق قنوات الحياة و"ON E"، و"CBC"، و"dmc"، بثًا مشتركًا لتغطية القمة الأوروبية العربية المزمع انطلاقها يومي الـ24 والـ25 من فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ.

    ومن المقرر أن يشارك في التغطية كل من: الإعلامية إيمان الحصري، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي خالد أبو بكر، بالإضافة إلى الإعلامية لما جبريل.

    ويشار إلى أن قنوات الحياة و"ON E"، و"CBC" تتبع شركة إعلام المصريين.

    شرم الشيخ قناة dmc قناة On e قناة cbc القمة الأوروبية العربية إيمان الحصري وائل الإبراشي

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