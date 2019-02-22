بث مشترك لـ4 قنوات فضائية لتغطية القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ

كتب- مصطفى علي:

تطلق قنوات الحياة و"ON E"، و"CBC"، و"dmc"، بثًا مشتركًا لتغطية القمة الأوروبية العربية المزمع انطلاقها يومي الـ24 والـ25 من فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يشارك في التغطية كل من: الإعلامية إيمان الحصري، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي خالد أبو بكر، بالإضافة إلى الإعلامية لما جبريل.

ويشار إلى أن قنوات الحياة و"ON E"، و"CBC" تتبع شركة إعلام المصريين.