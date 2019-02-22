وزير النقل لمصراوي: "هنزود أسعار تذاكر السكة الحديد لما الناس تشوف العربات الجديدة"

كتب- أحمد نجيب:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تعمل حاليا على اختبارات تشغيل محطة المرج الجديدة النهائية، معتبرًا أن المحطة "هدية لأهالي المرج وعزبة النخل نظرًا لتعبهم السنوات الماضية لأكثر من 25 عامًا".

وأضاف عرفات في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه بعد تشغيل المحطة سيكون هناك قطار كل 3 دقائق بدلًا من نصف ساعة.

وعن زيادة أسعار المترو، أشار الوزير إلى أن أسعار الخطين الأول والثاني ثابتين كذلك المرج الجديدة بنفس الأسعار القديمة، مضيفًا أن خط مصر الجديدة سيكون مختلف نظرًا لأنه يضم عربات ومحطات مكيفة وسلالم كهربائية ومصاعد، كما سيتم دراسة زيادة الأسعار به.

وقال: "بسمع أن التذكرة فيه بـ11 جنيه و12 جنيه ولكن ده كلام غير صحيح نهائي".

وتابع وزير النقل: "لولا زيادة أسعار المترو منذ 7 أشهر مكونتش أعرف اعمل المرج الجديدة، صرفنا 750 مليون جنيه فضلا عن تحسين الخدمة والصيانة وتطوير المحطات".

وبالنسبة للسكة الحديد، أشار إلى أن هيئة السكك الحديدية تقدمت من خلال التقارير الدولية 16 مركزًا، حيث أنها كانت متأخرة منذ عامين، لافتًا أن تحسن التصنيف نتيجة تطوير وتحسين البنية التحتية وإنشاء برجين للإشارات "برج مغاغا وبرج كفر الزيات".

وعن زيادة الأسعار قال: "الرئيس السيسي قال مافيش زيادة أسعار لقطارات قبل 2020 لازم الناس تشوف العربات والجرارات الجديدة وتحسين الخدمة".​