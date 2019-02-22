بعد صب الخرسانة في (C02).. أبرز 8 معلومات عن أبراج العاصمة الإدارية -صور

وزيرا السياحة والآثار يصطحبان 22 سفيرًا أفريقيا في جولة بمعبد أبوسمبل

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ببدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج الإدارى (C02) بارتفاع 50 متراً، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر الجزار في بيان اليوم الجمعة، أن أعمال صب أساسات البرج ستستمر 48 ساعة متواصلة، لصب 8500 م3 من الخرسانة المسلحة، من خلال 6 مضخات خرسانية، مؤكدًا أن شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل الليل بالنهار، لإنجاز هذا المشروع القومى الضخم.

ينشر مصراوي، أبرز المعلومات عن منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم أعلى برج سكني في أفريقيا.

- يضم المشروع تنفيذ 20 برجًا منهم سكني، إداري، تجاري، خدمات.

- تضم المنطقة البرج الأيقوني وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتستمر أعمال الصب لنحو 3 أيام متواصلة، وهذا يُعد رقماً قياسياً عالمياً.

- إجمالي مساحة المشروع تصل لما يقرب من 195 فدانا.

- تنفذ المشروع شركة ( cscec ) الصينية، بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية.

- المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

- استثمارات المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

- يمول المشروع بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، والسداد بعد ذلك على 10 سنوات.

-22 مكتبا استشاريا عالميا يعملون بالمشروع.