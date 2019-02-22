سفير مصر بباريس: تليفزيون فرنسا يبث سهرة خاصة عند سفح الأهرامات في 11 مارس

باريس- أ ش أ:

كشف سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو السفير إيهاب بدوي، اعتزام التلفزيون الفرنسي تقديم سهرة خاصة تبث مباشرة عند سفح الأهرامات بمناسبة افتتاح اكبر معرض للآثار الفرعونية بالعاصمة الفرنسية "باريس" منذ عقود.

وقال بدوي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم-، إن حلقة خاصة من البرنامج الثقافي الفرنسي الشهير "ستوبيفيان" (مذهل) سيتم عرضها في 11 مارس المقبل على شاشة قناة "فرانس ٢"، التي تعد من أهم قنوات التلفزيون الفرنسي من حيث نسب المشاهدة والتأثير، وستسلط الضوء، بمشاركة أشهر علماء المصريات الفرنسيين، على معرض "كنوز الفرعون" المرتقب تنظيمه خلال الفترة من 23 مارس الى 15 سبتمبر 2019 في قاعة "جراند هال دو لا فيليت" بباريس لعرض نحو 150 قطعة أثرية من مقبرة الملك توت عنخ آمون بينها أكثر من خمسين قطعة تعرض للمرة الأولى خارج مصر.

وأكد السفير مجددا أن هناك اهتماما كبيرا في الاوساط الإعلامية والثقافية الفرنسية بهذا المعرض الفريد من نوعه، التي ستعد باريس محطته الثانية من أصل عشر مدن كبرى، والذي يتزامن مع الاحتفال بالعام الثقافي المصري الفرنسي 2019، وما يتضمنه من فعاليات عديدة ومتنوعة للاحتفاء بالعلاقات الثقافية التاريخية بين مصر وفرنسا.

وأوضح أن هذا الحدث يأتي بعد 52 عاما من معرض "توت عنخ أمون وزمنه" الذي أقيم في قصر "لو بوتي باليه" بباريس عام 1967 لعرض 45 قطعة فقط للفرعون الذهبي ، وأطلق عليه آنذاك "معرض القرن" والذي لا يزال متصدرا الارقام القياسية من حيث عدد المترددين حيث جذب أكثر من 1,2 مليون زائر.

وقال السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى باريس إن الشعب الفرنسي لا يزال من أكثر الشعوب انبهارا وولعا بالحضارة الفرعونية والتراث المصري القديم.