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    القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء الأعياد الوطنية

    11:02 ص الجمعة 22 فبراير 2019
    القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء الأعياد الوطنية

    ارشيفية

    الكويت- أ ش أ:

    أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء عطلة الأعياد الوطنية.
    وقال نائب المدير العام لسلامة الطيران والنقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي المهندس عماد الجلوي – في تصريح صحفي الجمعة-، إن عدد المسافرين الذين سيقضون عطلة الأعياد الوطنية خارج الكويت خلال الفترة من 21 فبراير الجاري، وحتى يوم 2 مارس المقبل، بلغ 218 ألف مسافر، لافتا إلى أن أكثر الوجهات سفرا هي القاهرة، ودبى، ولندن وتركيا.
    وأضاف الجلوي، أن إدارة الطيران المدني الكويتي وضعت خطة محكمة لتنظيم عملية الإقلاع والوصول للركاب؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي، لتسهيل عملية دخول وخروج المسافرين، وكذلك تنظيم تواجد المرافقين للتخفيف من الزحام، بالإضافة إلى زيادة الكاونترات، وتنظيم عملية التعامل مع الحقائب الخاصة بالمسافرين، وذلك بالاستعانة بالفرق المساندة والمتطوعين الذين تتم الاستعانة بهم في المواسم.

    الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الكويت القاهرة الأعياد الوطنية عماد الجلوي لندن تركيا دبى

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